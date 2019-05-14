نصوص ملونة

2019/05/14 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي - بغداد

المنضدة

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كعادتها ترتاد تلك المنضدة..

تنتظر البعيد ..

اعلمي انه

لن يأتي ..

استمتعي بفنحان القهوة المرّة ..

وحَلِّي مرارتها بقطعة الحلوى التي أدمنت مرافقتها.

فالحب كصدى صحنٍ..

سقط هاويا دون أن يدري ..

يرن ويرن ويأخذ صداه السمع في الافاق حتى يستقر مترنحاً متأرجحاً ..

دون أثر .

***

من أوراق حقيبتي

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فاتورة ،

وصفة طبيب ،

قلم حبر،

احمر شفاه ،

مفاتيح خزانتي

قارورة عطر ..

نعم عطره الذي لم المسه..

منديل مطرز ..

مطرز، باسمه

ومعطر بعطر الفراق

الذي ما انفك يؤلمني ..

وما هذا؟؟

يا إلهي..

إنها تذكرة سفر،

بتاريخ قديم ..

يا ترى بأي تاريخ كانت ؟

ياااااا إلهي..

إنها بتاريخ اول لقاء،

حيث قطعنا تذاكر قطار العمر..

ف...

ذهب القطار..

والتذاكر مازالت في حقيبتي ..

وبقيت ..

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أوراقٌ من حقيبتي .

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