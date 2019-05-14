لأنكِ تقضين وقت أكثر في المطبخ خلال رمضان.. تخلصي من رائحة شعرك بـ 5 وصفات طبيعية

2019/05/14 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقضى كل امرأة وقتها خلال شهر رمضان في المطبخ من أجل إعداد الطعام، مما يجعلها لا تعتني بنفسها بطريقة جيدة، فتؤثر رائحة الطهي على شعرها خاصة إن كانت لا تفضل ارتداء غطاء رأس لحمايته، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل رائحة الشعر غير محببة لمن حولها.ولأننا نعتني بكِ دائمًا كان لابد أن نساعدك في أن تكون رائحة شعرك جيدة بعد ساعات طويلة من إعداد الطعام.

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