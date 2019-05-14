معركة إسطنبول.. قرار جديد للجنة العليا للانتخابات

2019/05/14 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الاثنين طلبا من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل، وتمسكت بقرارها السابق بإعادة

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