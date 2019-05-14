بعد اشتداد الضغوط الأميركية.. هذه شروط إيران للبقاء في الاتفاق النووي

2019/05/14 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد الضغوط الأميركية على إيران واشتداد التوتر في الخليج، كشفت مصادر مطلعة عن طبيعة الشروط التي تضعها إيران للبقاء في الاتفاق

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