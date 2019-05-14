المجلس العسكري السوداني: لقد تم استغلال الوضع من الخلايا النائمة للنظام السابق وغيرها

2019/05/14 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس العسكري السوداني: بدأت الخلايا النائمة ببث الفتنة والشائعات بين القوات المسلحة والمعتصمين

المجلس العسكري السوداني: لقد توصلنا الى فهم مشترك مع قوى التغيير لتأمين الثورة

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