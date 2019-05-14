من المطبخ السوري.. طريقة عمل

2019/05/14 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائمُا عند التفكير في وصفات حلويات شهية نذهب إلى المطبخ الشامى الذي يشتهر بشكل كبير بوصفات حلويات شرقية شهية ولذيذة وذات شعبية واسعة أيضًا

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