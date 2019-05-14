عدوى المشاعر

2019/05/14 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمود الجاف

عندما تدخل بيتك وأنت حزين .



أو سعيد جدا .



أو خائف .



سترى أن كل من حولك قد تأثر وبدت عليه نفس المشاعر التي تنتابك .



وهي المرحلة التي يمر بها الفرد أو المجموعة التي تُؤثر بعلم أو دون علم على افكار وسُلوكيات الآخرين .



يمكنك أن تبتسم الآن وانظر ما الذي يحصل لمن حولك ...

نحنُ نلتقط المشاعر دون وعي ونُقلد الاخرين .



مثال ( كلمة صباح الخير التي نرددها مع ابتسامة )

من أين تعلمت أن تتناول طعام الفطور والغداء والعشاء والعادات والتقاليد وشكل ونوع الملابس التي ترتديها ؟

من أين حصلت على كل ما أنت فيه من أفكار وردود أفعال ؟

إنها العائلة والبيئة التي ننتمي إليها .



إن التقليد يجعلنا نُحس أحيانا بنفس مشاعر الشخص الذي نتواصل معه .

في عام 2014 أجرى آدم كرامر بحثا مُوسعا شمل 700،000 متصفح في موقع الفيس بوك وفحص تأثير السلوك على الآخرين .



كان السُؤال .



هل قراءة المُشاركات الإيجابية والسلبية تُؤدي بالمتابعين إلى تغيير مُشاركاتهم تبعًا لما قرأوه ؟...

تبين أن الذي يقرأ المنشورات الإيجابية تُصبح مُشاركاتهُ إيجابية والعكس صحيح .



إن كل ما تعبئهُ في عقلك من صور تراها او اصوات تسمعها ستُساهم كثيرا في تغيير حياتك فانتبه أين تضع أقدامك .



لأنك في النهاية الخاسر الوحيد فما يتراكم في ذاكرتك سيتحول الى سلوك جميل أو ظلامي .

لهذا على القائد أن يكون شجاعًا فالمُحيطين به يتأثرون بما يشعر سلبًا كان أم إيجابا .



وعليه أن يُحَوِل الفشل الى نجاح والضعف الى قوة والدموع الى إبتسامة .



كلنا ملائكة أحيانا وأخرى شياطين .



شخصيات عديدة وأفكار كثيرة في هذا الإطار الذي هو الجسد .



ندخل مسرح الحياة .



وكلٌ يُؤدي دروهُ ويخرج .



قد يُوصم بالإجرام فأدوارهُ جميعها كانت هكذا .



او الطيبة أو الحقد والقسوة او يُصبح رجل قانون او سارق .



وحين تغلق الستارة .



نقف في طابور القضاء على الباب .



لندفع الحساب ...



نُعطي أو نأخذ حتى يستوي الجميع .



ونُوزَع على المنازل والمساكن .



البعض في النار وآخرون في الجنة ساكن .

هذه هي الحياة من البداية حتى الوفاة ...

فاختر طريقك

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