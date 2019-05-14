2019/05/14 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناء الالوسي

انتِ رمز الطهر والحب والحنين

ونظرة في تباشير الضحى تزيح ليل الظالمين

وخيوط الشمس التي ترسل اشعتها حين تستيقظين

يانجمة في الافق واملا يسبي الناظرين

تعانقين الروح كالحلم بين صغار تلعبين نغمة الطهر والروح الامين

ضياء انت في عين جنين بظلمة الرحم يمكث حين

تظهرين للدنيا بعقل حافل الذهن وأخبار السنين

تسقين العطش بحنان كالماء المعين

كالخنساء تدفع الابناء لثورة ضد الشر وجهل الجاهلين

وحدي العقل والقلب وهبي مع الثائرين

انتفضي ضد واقع الجهل واذكري دوما دورك في كل حين .

اعيدي اليوم مجد الغابرين واملي الكون هدى ودعي آيات التبرج والفتن على صدى صوت عزفه رنين

اعزفي للحياة لحنا واصنعي من مجد الاوليين هيبة تليق بك كحفيدة للمسلمين

وتكبري بمجد صنعه الاولون وكوني خليفة لذاك الزمن المجيد

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