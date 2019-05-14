2019/05/14 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WxgYSmxX6Dw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يساعد الناس امام الكامرة علمود يطش !!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يساعد الناس امام الكامرة علمود يطش !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).