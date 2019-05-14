كارول سماحة نجمة مهرجان موازين

2019/05/14 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارول سماحة نجمة مهرجان موازينتستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لافتتاح حفلات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب وذلك في 21 يونيو المقبل، وفق بيان لإدارة المهرجان التي كشفت أيضا عن أسماء النجوم العرب الذين سيحيون حفلات على مسرح "النهضة".

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