2019/05/14 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hAfvw0t5Q64

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد استشهاد ابنها الوحيد فقدت بصرها وظلت حبيسة الدار 😭💔😔 احمد خليل الحسناوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد استشهاد ابنها الوحيد فقدت بصرها وظلت حبيسة الدار 😭💔😔 احمد خليل الحسناوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).