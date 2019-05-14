2019/05/14 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة برلمانية لحل أزمة السكن في العراق عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي اجتماعا ترأسه النائب رائد فهمي، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات لعقد ورشة العمل بشأن حل ازمة السكن والمزمع عقدها يوم الأحد المقبل في مبنى المجلس.وتطرق المجتمعون الى المحاور والمواضيع التي ستناقشها الورشة والجهات التي ستتم دعوتها من وزارات وهيئات ومصارف حكومية واهلية ومجالس المحافظات والمحافظين وبعثة الامم المتحدة وخبراء واساتذة جامعات والتوصيات التي ستخرج من الورشة.واستضافت اللجنة في جانب من الاجتماع ميادة الحجامي مديرة عام دائرة البحوث في مجلس النواب للتعرف على دور الدائرة في اعداد ورقة عمل بشأن حل ازمة السكن ،الاسباب المعالجات.وأكد الاجتماع على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة وحلول جذرية لمشكلة ازمة السكن ومعالجة موضوع التجاوزات والعشوائيات".

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