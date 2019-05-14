الكربولي يعلن حل المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى

2019/05/14 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكربولي يعلن حل المحور وإعادة تشكيل تحالف القوىأعلن رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي، حل تحالف المحور الوطني وإعادة إحياء تحالف القوى العراقية.وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر :"حذرت بوقت مبكر من ضربة غادرة تستهدف تحالفنا السياسي من عناصر لا يكترثون الا لمصالحهم وان كانت تضيع في سبيلها محافظة كاملة بكل معاناة مواطنيها".وأضاف "اليوم وبعد ان بيعت محافظة نينوى بتصويت فاضح لمرشح واحد بنسبة 100%، فاننا وبعد التوكل على الله قررنا ان نطهر أنفسنا من العناصر الفاسدة وتشكيل تحالف القوى العراقية، وحل {المحور} وعهداً لن نتخلى عن أهل نينوى حتى نعيد لهم حقوقهم".

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