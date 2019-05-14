"العهد نيوز" تصبحكم بأجمل دعاء

2019/05/14 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللهم إنا نسألك البشارات التي نحب ..

و الأيّـام التي تـسُر ..

والرحمات التي تتوالى ..

والعافية التي ننعم بها ..

واليقين الذي يريح القلوب ..

برحمتك يا أرحم الراحمين

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