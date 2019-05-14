2019/05/14 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AKKcMZS2spQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الانتحار تجتاح مجتمعنا العراقي وتستهدف شريحة الشباب..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظاهرة الانتحار تجتاح مجتمعنا العراقي وتستهدف شريحة الشباب..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).