ترامب في طهران

2019/05/14 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الايرانيون معروفون بروح الفكاهة، وقلما تجد ايرانيا لا يمتاز بهذه الصفة ، فهم يخترعون النكته اختراعا، فمن سوء حظ الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تحول الرجل

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