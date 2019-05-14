ليبرمان يشترط الحسم مع غزة للانضمام لحكومة نتنياهو

2019/05/14 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الحرب الصهيوني الأسبق إنه لن يوافق على الانضمام لحكومة نتنياهو الجديدة قبل ضمان تحقيق مطالبه، وفي مقدمتها احترام قراراته وبخاصة تلك المتعلقة بغزة.

وجاء

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