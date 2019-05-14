مبرة التضامن في الإصلاح تنظم برنامج تعليمي وترفيهي لتلاميذها خلال شهر رمضان

2019/05/14 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

نظمت مبرة التضامن الثامنة لرعاية وتأهيل الأيتام في قضاء الإصلاح برنامجا تعليميا وترفيهيا لتلاميذها خلال ليالي شهر رمضان المبارك.





وكالات:نظمت مبرة التضامن الثامنة لرعاية وتأهيل الأيتام في قضاء الإصلاح برنامجا تعليميا وترفيهيا لتلاميذها خلال ليالي شهر رمضان المبارك.وذكر مدير المبرة احمد جاسم العمري لمركز التضامن للإعلام، أن البرنامج انطلق بعد أول يوم من توزيع نتائج الامتحانات النهائية على التلاميذ ويستمر إلى اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.وأوضح أن البرنامج يتضمن إقامة دورات لحفظ وتلاوة القران الكريم في مسجدي الإمام علي(ع) ومسجد الحاج عبيد تومان، فضلا عن المشاركة في بطولة كروية بالتعاون مع مؤسسة خيرة الله تعالى في الإصلاحالمصدر:مركز التضامن للإعلام

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