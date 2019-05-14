البنتاغون يستعد لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

2019/05/14 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء عن مسؤولين في البيت الأبيض لم تذكر أسماءهم، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدم هذه الخطة في اجتماع لكبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب الأمنيين الخميس الماضي.وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطة وضعت بطلب من مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون.

وحسب"نيويورك تايمز"، فإن هذا السيناريو لا يشمل التدخل البري في إيران، إذ يتطلب ذلك عددا كبيرا من القوات.

وكان ترامب قد وجه أمس تحذيرا شديدة اللهجة لإيران، قائلا إن إقدامها على أي خطوة معادية للمصالح الأمريكية سيكون "خطأ فادحا".

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