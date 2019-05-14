نصائح مهمة للحامل في رمضان

2019/05/14 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحةتذكر الإحصاءات الطبية أن من بين كل 4 نساء حوامل توجد 3 يصادف حملهنّ في رمضان، والدين الإسلامي أجاز للحامل الإفطار وعدم صوم رمضان إن تيقّنت من حصول مشقة أو خشيت من وقوع الأذى على نفسها أو جنينها.

ولكن إن أرادت الصوم، فتجب عليها مراعاة بعض السلوكيات، واتباع نظام غذائي في أوقات الفطور يحقق لها أقصى فائدة.

ومن هذه النصائح:

1- استشارة الطبيب قبل الشروع في الصوم، والتأكد من سلامة صحة الحامل والجنين.

2- الإكثار من شرب السوائل وبالذات الماء بين الفطور والسحور، وتجنُّب تناول العصائر المُحلاة والمشروبات الغازية.

3- التقليل من تناول الحلوى والاستعاضة بدلاً عنها بالفواكه الطازجة.

4- الامتناع عن تناول اللحوم المصنَّعة والمعلَّبات، لما فيها من ضرر مستقبلي على صحة الجنين.

5- الانتظام في تناول الحليب ومشتقاته من اللبن والجبن، لغناها بالكالسيوم الضروري للجنين.

6- التزام تناول الحساء طوال شهر رمضان كالعدس والشوفان، لاحتوائهما على الحديد.

7- بدل تناول وجبة كبيرة تسبب عسر الهضم، يُنصح بتقسيمها إلى وجبات صغيرة متعددة.

8- الامتناع قدر الإمكان عن القهوة، إذ أثبتت الدراسات أنَّ تناول كمية كبيرة من القهوة يؤدي إلى تناقص وزن الجنين.

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