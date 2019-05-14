مجلس ذي قار يوجه بفسخ عقد الشركة المكلفة بتنظيف مستشفى الحسين التعليمي

2019/05/14 | 08:32

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

وجه مجلس محافظة ذي قار بفسخ عقد الشركة المكلفة باعمال تنظيف مستشفى الحسين التعليمي بسبب اخفاقها في عملها .

شبكة اخبار الناصرية:وجه مجلس محافظة ذي قار بفسخ عقد الشركة المكلفة باعمال تنظيف مستشفى الحسين التعليمي بسبب اخفاقها في عملها .وطبقا لوثيقة رسمية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها اليوم ، فقد وجه رئيس المجلس رحيم الخاقاني باتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء التعاقد مع الشركة واختيار بديل يتناسب وحجم العمل خدمة للصالح العام .وبرر رئيس المجلس قراره بما رصده من خلل واضح في عمل الشركة خلال زيارته الاخيرة الى المستشفى يوم الخميس الماضي الموافق التاسع من ايار الجاري .انتهى،ت ع ح .

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