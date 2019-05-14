مسؤول بنينوى: سيتم الطعن بقانونية جلسة انتخاب المرعيد

2019/05/14 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد مسؤول في محافظة نينوى، الثلاثاء، أن جلسة انتخاب محافظ نينوى سيتم الطعن بقانونيتها.ووفقاً لصحيفة خليجية نقلاً عن المسؤول، أن “هناك تحقيقا تم فتحه من قبل الادعاء العام بشراء المنصب، ولا يمكن أن تعقد الجلسة مع عدم حسم التحقيق وظهور نتائجه”.

ورجح أن “يؤدي انتخاب المرعيد الى مزيد من التوتر داخل المحافظة التي تشهد منذ أيام تصعيدا بالهجمات المسلحة من قبل خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي”.

يذكر ان مجلس محافظة نينوى قد صوت امس على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.

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