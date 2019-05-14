السيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

2019/05/14 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات مانشستر سيتي مهددًا بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، اليوم الاثنين،

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