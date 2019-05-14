  الصين تخفض قيمة صرف “اليوان” مقابل الدولار

2019/05/14 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خفض البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، وسط جولة أخرى من تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشكل حاد قيمة صرف” اليوان” مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6 بالمائة، وجاء ذلك وفقا الهيئة التنظيمية.هذا وقد حدد البنك المركزي سعر صرف اليوان بـ 6.8365 لكل دولار ، وهذا أدنى من 411 نقطة من متوسط […]

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