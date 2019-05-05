ماركل تحتفل بأول عيد أم لها بصورة رائعة ومبتكرة

2019/05/14 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شاركت ميغان ماركل صورة رائعة لطفلها، أرشي، تجسد احتفالها الأول بعيد الأم، الذي يصادف يوم 12 مايو في الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة ساسيكس على إنستغرام، صورة لقدمي الطفل الملكي أمام أزهار “Forget-Me-Not” الشهيرة والمفضلة لدى الأميرة ديانا، في حديقة منزل وندسور.

وتأتي الصورة مع تعليق مؤثر، يقول: “علينا الإشادة بجميع الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر وأمهات المستقبل، واللواتي فُقدن ولكن ذكراهن باقية إلى الأبد.



نحن نكرم ونحتفل بكل واحدة منكن.



اليوم هو عيد الأم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وكينيا واليابان، والعديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا.



هذا أول عيد أم تحتفل به دوقة ساسيكس”.

وخلال أقل من ساعة، حققت الصورة أكثر من نصف مليون إعجاب، مع تهافت المعجبين الملكيين للتعليق عليها.

وأنجبت الممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل، طفلها الملكي الأول الأسبوع الماضي، وقدمته مع الأمير هاري للعالم أجمع في حدث أثار الكثير من الجدل.

يذكر أن بريطانيا تحتفل بعيد الأم في شهر مارس، على عكس أمريكا وعدد من دول العالم.

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