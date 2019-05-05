2019/05/14 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

رفض لاعب الكرة المصري المعتزل إبراهيم سعيد الاعتذار للفنانة رانيا يوسف بعدما نعتها علنا ومباشرة على أثير قناة تلفزيونية بأنها “لا تستحمّ”.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء استضافته أمس، جزءاً قديماً من برنامج تلفزيوني يعلّق فيه الكابتن سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك الأسبق، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف والتي قالت “الرجل المصري لا يهتم بنظافته مثل الرجل اللبناني”، وجاء رد سعيد مفاجئاً وقال “هي بتستحمّى أصلاً

وقال إبراهيم سعيد، خلال حواره في برنامج “شيخ الحارة”، على قناة “القاهرة والناس”: “أنا فعلا لساني طويل، وردّ فعلي عنيف شوية، هي كده أهانت الرجل المصري، وأنا أخذت الإهانة دي عليا أنا، ورغم ذلك أنا بحب الفنانة رانيا يوسف كممثلة”.

وتابع: “أنا مش بخاف وبقول وجهة نظري بكل حرية، بس أنا ساعات أشطح بتصريحاتي، ومش هعتذر ليها إلا لما هي تعتذر للراجل المصري الأول”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب كرة مصري يرفض الاعتذار للفنانة رانيا يوسف عن سؤاله هي بتستحمّى أصلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب كرة مصري يرفض الاعتذار للفنانة رانيا يوسف عن سؤاله هي بتستحمّى أصلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).