طلبة السادس ابتدائي يبداون الثلاثاء اول امتحاناتهم الوزارية في ذي قار

2019/05/14 | 09:04

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شبكة اخبار الناصرية:

يبدا طلبة مرحلة السادس ابتدائي اليوم الثلاثاء اول امتحاناتهم الوزارية العامة في عموم مدارس المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:يبدا طلبة مرحلة السادس ابتدائي اليوم الثلاثاء اول امتحاناتهم الوزارية العامة في عموم مدارس المحافظة .وقال مدير تربية ذي قار رياض العمري لشبكة اخبار الناصرية ، ان اكثر من 52 الف طالب توجهوا اليوم لاداء الامتحانات الوزارية العامة في 458 مركزا امتحانيا في عموم مدن محافظة ذي قار .واكد ان مديرية التربية انهت من جانبها جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية وهيأت القاعات الامتحانية والمراقبين ومدراء المراكز الامتحانية .واشار الى ان قيادة شرطة ذي قار وعبر مراكزها الامنية تولت من جانبها تامين الحماية اللازمة لجميع المراكز الامتحانية .انتهى،ت ع ح .

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