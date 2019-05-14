قرض فرنسي لاطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء عراقية

2019/05/14 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكد مسؤول عراقي، الثلاثاء، الحصول على قرض فرنسي لانجاز مشاريع اطلاق قمر صناعي ووكالة الفضاء العراقية.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية في وزارة الاتصالات امير البياتي في تصريح صحفي، “ان الوزارة نسقت مع الحكومة الفرنسية من اجل اكمال مشروعي القمر الصناعي العراقي ووكالة الفضاء العراقية، وبالتنسيق مع شركة (ايرباص) الفرنسية المختصة بتصنيع […]

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