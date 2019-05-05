المواد الغذائية الغنية باللوتين ضرورية لصحة الدماغ

2019/05/14 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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من الضروري إدراج المواد الغذائية الغنية بمادة اللوتين مثل الملفوف وأفوكادو وبيض الدجاج إلى النظام الغذائي، لأنها تضمن صحة الخلايا العصبية لفترة طويلة.

ويفيد خبراء جامعة الينوي الأمريكية، بأن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من المواد الغذائية الغنية باللوتين يستعرضون نشاطا عصبيا كالذي يلاحظ عند الشباب.

وقد اشترك في التجربة التي أجراها علماء الجامعة 60 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 25-45 سنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين.



كان أفراد المجموعة الأولى يحصلون على مواد غذائية غنية باللوتين، مثل الخضروات الورقية –السبانخ والملفوف، وكذلك الأفوكادو وبيض الدجاج.



أما أفراد المجموعة الثانية فقد استمروا بنظامهم الغذائي اليومي.

وفي نهاية مدة التجربة خضع الجميع لاختبارات معرفية، اتضح من نتائجها بأن الاستجابة العصبية عند كبار السن الذين تناولوا المواد الغذائية الغنية باللوتين كان بمستوى من هم دونهم عمرا.

كما اتضح للباحثين بأن عملية نقل الإشارات على خلفية تناول المواد الغنية باللوتين أصبح أسرع بين الخلايا العصبية، ما أثر إيجابيا في الوظائف المعرفية.

استنادا إلى هذه النتائج، ينصح الأطباء الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 سنة بضرورة تناول المواد الغذائية الغنية باللوتين للحفاظ على صحة ونشاط الدماغ.



لأن اللوتين يساهم في زيادة سمك المادة الرمادية في قشرة الحصين، والتي يرتبط بها تحسين القدرات الفكرية.

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