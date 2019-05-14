واشنطن تبلغ أفغانستان باستمرار إعفاء ميناء جابهار الايراني من الحظر

2019/05/14 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة صلاح الدين رباني باستمرار إعفاء ميناء جابهار من الحظر

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