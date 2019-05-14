تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لمنتسبيها

2019/05/14 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى ورود سلامة الموقف الأمني لأكثر من ١٣٩٠ لمنتسبيها في المحافظة.

وقال بيان لوزارة التربية، تلقت "العهد نيوز" على نسخة

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