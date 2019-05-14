البناء يطلق مبادرة لإعادة توحيد “المحور” ويؤكد تمسكه بالحلبوسي

2019/05/14 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء عبد الأمير تعيبان، عن إطلاق تحالفه “مبادرة” لحلحلة الخلافات داخل تحالف المحور بعد انشقاقه إلى قسمين، فيما أكد أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يمثل التحالف.وقال تعيبان في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “تحالف البناء بدأ خلال الساعات الماضية مبادرة ومحاولات لتقريب وجهات النظر بين جناحي تحالف المحور […]

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