وفاة أيقونة هوليوود عن عمر ناهز 97 عاما

2019/05/14 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفيت الممثلة والمغنية والناشطة في مجال رعاية الحيوان، أيقونة هوليوود دوريس داي، عن عمر يناهز 97 عاما، وفقا لما أكدته مؤسستها التي تحمل اسمها.

وتعد داي من بين أفضل نجوم شباك التذاكر في التاريخ الأمريكي، وحازت جوائز عدة كمغنية، ولقيت شهرة كبيرة في الستينات وتميزت بأدوارها بجانب عمالقة الشاشة الفضية، مثل كلارك غابل وكاري غرانت، ثم اعتزلت التمثيل في الخمسينات من عمرها لمواصلة شغفها بالرفق بالحيوانات ورعايتها.View image on Twitter

وحظيت الممثلة الأمريكية بنجمتين على ممشى المشاهير في هوليوود، واحدة من أجل أعمالها السينمائية وأخرى من أجل أعمالها الموسيقية.

ولدى داي رصيد كبير من الأعمال الفنية، يشمل 39 فيلما وأكثر من 75 ساعة من الأعمال التلفزيونية، وسجلت مايزيد عن 650 عملا غنائيا.

وتم الاعتراف بنجمة هوليوود كناشطة في مجال حماية حقوق الحيوان في عام 2004، عندما منحها الرئيس جورج بوش آنذاك وسام الحرية الرئاسي عن عملها من أجل رعاية الحيوانات.

وأسست داي جمعية ” Doris Day Animal League”، ثم بعد ذلك، مؤسسة ” Doris Day Animal “، بحيث تعمل الأولى على حماية حقوق الحيوان، في حين تعمل المؤسسة الثانية على رعاية الحيوانات.

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