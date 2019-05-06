2019/05/14 | 09:14

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البصرة: ضبط صهريج نفط بلا لوحات يحمل طائرة مسيّرة

البصرة / خطوة برس

قالت شرطة النفط في البصرة، اليوم الثلاثاء، إنها ضبط صهريجا بلا لوحات محملا بمشتقات نفطية على طريق البصرة – الناصرية.

وأكدت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “فوج شرطة نفط الرميلة الجنوبي ضبط صهريجا متوقفا على الطريق السريع الدولي (البصرة-الناصرية) بدون سائق وداخله طائرة مسيرة”.

وأضافت أن “معلومات قادت إلى وجود الصهريج وهو نوع (فالفو) أبيض اللون لا يحمل لوحات ومحمل بمنتج نفطي مجهول الكمية والنوعية كون النوعية تحدد من قبل الفرق الفنية لوزارة النفط متوقف بالقرب من الطريق السريع الدولي بصرة_ناصرية”.

وتابعت “جرى تشكيل فريق عمل تكون من كل من مدير قسم شؤون الأفواج في مديرية شرطة نفط الجنوب العميد مهدي حبيب وآمر الفوج العقيد مرتضى بحر وقوة من الفوج بكامل طاقمها وتوجهت الى مكان تواجد الصهاريج وتم ضبط الصهريج بدون سائق وبداخله طائرة مسيرة”.

ولفتت إلى ان “الطائرة المسيرة كان قد استلمها قسم الاستخبارات للمديرية، وسوف يتم اتخاذ الاجراءات التحقيقة بخصوص العجلة واحالته الى القضاء”.

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