الإصلاح يتجنب إعلان موقفه من حراك إقالة الحلبوسي: سابق لأوانه

2019/05/14 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار فرات التميمي، أنه من السابق لاوانه تحديد موقف من إعلان تحالف المحور التحرك لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.وقال التميمي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “الحديث عن دعمنا لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من عدمه سابق لاوانه”، مبينا أن “الحلبوسي جزء من الرئاسات […]

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