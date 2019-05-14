2019/05/14 | 09:19

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العلوي: على عبد المهدي أن يتحلى بالشجاعة ويختار الأعرجي للداخلية

بغداد / خطوة برس

طالب السياسي والنائب السابق حسن العلوي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتنصيب قاسم الأعرجي وزيرا للداخلية، لافتا إلى أن لا بديل له لإشغال هذا المنصب.

وقال العلوي في مقطع صوتي حصلت هليه “خطوة برس”: ” عاصرت السياسة منذ 1954 وشهدت الحكم الملكي وماتلاه، وأعلن أن قاسم الأعرجي وزير لن يتكرر”.

وأضاف العلوي موجها كلامه لرئيس الوزراء “على السيد عادل عبد المهدي أن يكون شجاعا ويختار اسما لامعا، وحيثما تضع قاسم الأعرجي سيكون اسمه كبيرا، لكنك رئيس الوزراء ورئيس لهذا الكبير فلا تخش طغيناه عليك”.

وتابع “اترك الحساسية واختر قاسم الاعرجي، فلا بديل له لو ظللت تبحث ستة أشهر أخرى”.

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