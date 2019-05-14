المفوضية: 65% من ناخبي ذي قار حدثوا سجلاتهم الانتخابية

2019/05/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كــشــف مــكــتــب المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المـسـتـقـلـة للانتخابات في محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تحديث 65 بالمئة من الناخبين بياناتهم خـلال عملية تحديث سجل الناخبين.وقــال مـعـاون مـديـر مـكـتـب انـتـخـابـات ذي قـار رافــد الـزيـدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عملية تحديث سجل الناخبين اسـتـعـدادا لانتخابات مجالس المـحـافـظـات غـيـر المـنـتـظـمـة بـاقـلـيـم لـعـام 2019 سجلت نجاحا كبيرا”، […]

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