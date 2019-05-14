بغداد تنسق مع باريس لإكمال مشروعي القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية

2019/05/14 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، أنها تنسق مع الحكومة الفرنسية لإكمال مشروعي القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية، بعد ان حصلت على قرض منها.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارته “نسقت مع الحكومة الفرنسية من اجل اكمال مشروعي القمر الصناعي العراقي ووكالة الفضاء […]

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