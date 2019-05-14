التعليم تخول الجامعات صلاحية تحديد موعد الامتحانات النهائية

2019/05/14 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات كافة صلاحية تحديد موعد الامتحانات النهائية، شريطة انهائها قبل 22 من حزيران المقبل.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله، إن “الوزارة وافقت على منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2018 – 2019) الدور الاول لجميع الكليات الحكومية والاهلية وللدراستين الصباحية […]

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