وزارة الاتصالات تعلن اطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء قريبا

2019/05/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن تنسيق مع الحكومة الفرنسية لإكمال القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية.

وقال الوكيل الأقدم للشؤون الفنية بالوزارة، أمير البياتي، بحسب صحيفة "الصباح" شبه الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن وزارته "نسقت مع الحكومة الفرنسية من أجل إكمال مشروعي القمر الصناعي العراقي ووكالة الفضاء العراقية، وبالتنسيق مع شركة "ايرباص" الفرنسية المختصة بتصنيع الأقمار الصناعية.

واكد البياتي، "الحصول على قرض من الحكومية الفرنسية من اجل انجاز هذه المشاريع اضافة الى مشاريع امـنـيـة اخــــرى، اذ تـمـت الاســتــعــانــة بـشـركـاتـهـم الاسـتـشـاريـة بـهـذا الـصـدد"، منوها بـأن "التنسيق جـاء بعد ان توقف مشروع القمر الصناعي لمدة طويلة سابقا".

وعــد الـبـيـاتـي المــشــروعــين، بــ"الـسـيـاديـة والمـهـمـة، مشترطا ان يـتـم الـحـفـاظ عـلـى المــدارات الخاصة بـالـبـلاد الـتـي مــن خـلالـهـا سـيـتـم تـشـغـيـل القمر الصناعي العراقي بعد انجازه بالكامل"، منوها بان "مشروع القمر الصناعي سيخدم المجالات الامنية والاقـتـصـاديـة والـزراعـيـة والصناعية اضـافـة الى البيئية والعسكرية للبلاد عـلاوة على القطاعات التي من شأنها ان تخدم الجانب الامني له".

وافــصــح عــن "الـتـنـسـيـق مــع شــركــات فـرنـسـيـة مختصة مـن اجـل تنفيذ المـشـاريـع وانـشـاء نـواة لوكالة الفضاء العراقية التي ستقدم خدماتها الى المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة"، مؤكدا "نية الشركات لتطوير مدارات العراق (slot orbit ( عـلـى مـــدارات: 45.65 و 50 درجــة شـرقـا، كما تـم التنسيق تجاريا وفنيا مـع شركة (ايـربـاص) الفنرسية لتدريب الفنيين والمختصين لمـدة سنة لتأهيلهم ومنحهم رخصة للعمل بها على المدى البعيد لانشاء الأقمار الصناعية والمـدارات العالية والمتوسطة".

واعلن الوكيل الفني للاتصالات، ان اتفاقا تم بين وزارته والشركات الفرنسية من "اجل ابرام مذكرة تفاهم بهذا الـصـدد"، مشيرا الـى ان وزارتــه "عملت على انشاء قسم شؤون الفضاء ليكون نواة لوكالة الفضاء العراقية، كما ان هناك تنسيقا فنيا مع الحكومة الفرنسية لتقديم الدعم بالنواحي الفنية والقانونية للمشروع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تعلن اطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء قريبا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تعلن اطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).