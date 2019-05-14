البرلمان يعتزم استحداث لجنة نيابية خاصة لمكافحة الفساد

2019/05/14 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي، الثلاثاء، عن عزم البرلمان تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد تتكون من جميع اللجان المنضوية فيه، لتكون مساندة لعمل القضاء ومجلس الوزراء للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.وقال الكعبي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة خاصة من اللجان الموجودة فيه لمكافحة الفساد من […]

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