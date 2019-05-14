طهران: الكيان الصهيوني وراء كل الأزمات الإقليمية

2019/05/14 | 09:42

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قالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان أصدرته بمناسبة يوم النكبة، إنه قبل 71 عامًا، وُلد كيان غير شرعي يسمى الكيان الصهيوني وهو اليوم السبب الرئيسي

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