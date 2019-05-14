2019/05/14 | 09:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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قالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان أصدرته بمناسبة يوم النكبة، إنه قبل 71 عامًا، وُلد كيان غير شرعي يسمى الكيان الصهيوني وهو اليوم السبب الرئيسي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: الكيان الصهيوني وراء كل الأزمات الإقليمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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