لبنان .. خروقات صهيونية جوية وبحرية

2019/05/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه بياناً جاء فيه: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 13 / 5 /2019 الساعة 12.25، الأجواء اللبنانية من

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