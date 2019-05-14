مقتل وإصابة 16 شرطيا بتفجير عبوة ناسفة في باكستان

2019/05/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل اربعة أفراد من الشرطة الباكستانية، وأصيب 12 آخرون، الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة داخل منطقة كويتا في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، وفقا لما قاله مسؤول محلي.وقال مسؤول الشرطة في كويتا، محسن حسن، إن التفجير استهدف دورية للأمن كانت تقوم بواجبها خارج مسجد، يؤدي فيه المصلون صلاة المغرب، وسط عاصمة مقاطعة بلوشستان.وأضاف […]

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