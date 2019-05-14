2019/05/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاتصالات : التنسيق مع فرنسا لاكمال مشروعي القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية

14/05/2019 09:41:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، انها تنسق مع الحكومة الفرنسية لاكمال مشروعي القمر الصناعي ووكالة الفضاء العراقية .

وذكر الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان وزارته نسقت مع الحكومة الفرنسية من اجل اكمال مشروعي القمر الصناعي العراقي ووكالة الفضاء العراقية وبالتنسيق مع شركة ايرباص الفرنسية المختصة بتصنيع الاقمار الاصطناعية".

واضاف انه "تم الحصول على ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻧﺠﺎز ﻫﺬه المشاريع اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﺧـــــــﺮى، اذ ﺗـــﻤـــﺖ اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺎﻧـــﺔ ﺑــﺸــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﻢ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺼــﺪد"، لافتا الى ان "اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ ان ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ لمدة طويلة سابقا".

وﻋــــﺪ اﻟــﺒــﻴــﺎﺗــﻲ المشروعين "ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ والمهمة"، مشترطا ان "ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ المدارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد اﻟــﺘــﻲ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎزه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ".

وتابع ان "ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻴﺨﺪم المجالات اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺨﺪم اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻣﻨﻲ ﻟﻪ".

واكد انه "تم اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــــﻊ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻓــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣــﻦ اﺟـــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ المشاريع واﻧــﺸــﺎء ﻧــﻮاة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ المؤسسات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت المختلفة"، لافتا الى "ﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪارات اﻟﻌﺮاق (tols tibro) ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺪارات: 65.45 و50 درﺟـــﺔ ﺷــﺮﻗــﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﺠﺎرﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ ﻣــﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻳــﺮﺑــﺎص اﻟﻔﻨﺮﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ الفنيين والمختصين لمدة ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ وﻣﻨﺤﻬﻢ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ المدى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻻﻧﺸﺎء اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والمدارات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ والمتوسطة".

وذكر اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ان "اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻢ بين وزارﺗﻪ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺑﺮام ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻬﺬا اﻟــﺼــﺪد"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟــﻰ ان وزارﺗـــﻪ "ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻟﻔﻀﺎء ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻮاة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع".

وتابع ان "وزارته ﺳﺒﻖ وان اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺨﺒﺮاء اﻻﻋﻼم واﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻋﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻻﻋﺪاد اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع".

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