الجبوري: هناك تهويل لما يحدث في الموصل.. دول صرفت مئات المليارات على داعش منزعجة للغاية

2019/05/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أكد قائد عمليات نينوى، نجم الجبوري، الثلاثاء (14 أيار 2019)، أن القوات الامنية استطاعت القضاء على حاضنة داعش في الموصل بنسبة تتجاوز 99 % ، مبينا أن ما تبقى منهم عناصر بائسة ومطاردة فيما اشار الى ان هناك تهويلاً لما يحدث في المدينة واجندات خارجية لا تريد لها الاستقرار.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن "داعش حُطم بالكامل في سوريا والعراق، وما تبقى منه عناصر بائسة متخفية ومطاردة"، لافتا الى ان "الوضع اختلف كليا عن عام 2014، حيث كانت توجد أسباب وربما قبول من الناس لعناصر التنظيم، فكانت أعدادهم قليلة عندما دخلوا، لكنهم وجدوا من ينضم إليهم، أما الآن فتلك الحاضنة انتهت بشكل كبير وبنسبة تتجاوز 99 في المئة".

واضاف أنه "حدث ذلك بعد أن اختلف المزاج العام العراقي وتلك هي المعادلة الحقيقية وليست المعادلة بالقوات الأمنية، لأن القوات الأمنية التي كانت موجودة العام 2014 أكثر عددا من القوات الأمنية الموجودة الآن".

ولفت الجبوري الى أنه "هنا تغيرت الأمور على الأرض وتم القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن تبادلت القوات المسلحة والأمنية الثقة وتكاتف جميع العراقيين".

وأرجع الجبوري "عمليات التهويل الإعلامي لما يحدث في الموصل إلى أن هناك أبواق لـ"داعش" وراء تلك الحملات، التي كانت تتخذ من الموصل عاصمة لخلافته المزعومة"، مشيرا الى أن "هناك دول صرفت مئات المليارات على (داعش) وأصيب اليوم بحالة من الحسرة والندم بعد فشل التنظيم، كما أن هناك أجندات خارجية يزعجها أن ترى الأمن مستقر في العراق بشكل عام والموصل بشكل خاص، فتقوم تلك الجهات بتضخيم أي حادث وتشوه المظهر الأمني".

بغداد اليوم- ديالى

حذر النائب عن محافظة ديالى، مضر معن الكروي، الثلاثاء (14 أيار 2019)، من تفاقم أزمة نزوح الأهالي في قرية المخيسة، شمال شرق بعقوبة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من العوائل نزحت من قرية المخيسة (30 كم ش

بغداد اليوم- ديالى

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الثلاثاء (14 أيار 2019)، إطلاق أكثر من 1200 وظيفية في المحافظة، الأسبوعين المقبلين.

وقال الدايني في بيان له، إن "انتهاء اجراءات إطلاق الدرجات الوظيفية للصحة والتربية انتهت،

بغداد اليوم- ذي قار

طالب مجلس محافظة ذي قار، الاثنين (13 أيار 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بالتدخل "الشخصي" وتوجيه وزارة الصحة بالإسراع في اكمال المستشفى التركي في المحافظة.

وجاء في وثيقة صادرة من رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجبوري: هناك تهويل لما يحدث في الموصل.. دول صرفت مئات المليارات على داعش منزعجة للغاية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجبوري: هناك تهويل لما يحدث في الموصل.. دول صرفت مئات المليارات على داعش منزعجة للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).