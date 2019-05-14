2019/05/14 | 09:42

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الرياضة

الثلاثاء 14 مايو 2019 | 09:13 صباحاً | عدد القراءات : 19

باريس سان جيرمان يخطط لثورة ويضع عينه على ثلاثي ريال مدريد

متابعة/...كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لثورة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع عينه على ثلاثي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة لو باريسيان الشهيرة أن النادي الباريسي يرغب في التوقيع مع كل من توني كروس، فرانسيسكو إيسكو وجاريث بيل، لتدعيم صفوف الفريق وتعزيز فرص وصوله بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرج النجم الويلزي، بيل، من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بشكل كامل، حتى إنه واصل استبعاده من قائمة ريال مدريد خلال مباراة ريال سوسييداد الأخيرة في الدوري الإسباني، بينما عانى الألماني من تراجع كبير في مستواه هذا الموسم، وعاش إيسكو أوقاتاً صعبة إلى أن أعاد زيدان إليه الحياة بعد توليه المسؤولية الفنية خلفاً لسانتياجو سولاري، ولكنه لم يقدم نفس المستوى الذي قدمه في حقبة زيزو الأولى.

وسيكون انضمام ثلاثي الميرينجي بالتزامن مع رحيل كل من إدينسون كافاني وجوليان دراكسلر، حيث يرغب نادي العاصمة الفرنسية في بيع الثنائي من أجل تمويل مشروع جديد.

وسيكون انضمام لاعبي ريال مدريد بمثابة دفعة قوية للفريق الباريسي الذي بدا لاعبوه بحاجة إلى الانغماس في عقلية الانتصارات.

وسيجلب رحيل ثلاثي اللوس بلانكوس مبلغاً جيداً جداً للريال، حيث يبلغ سعر كروس 80 مليون يورو، و60 مليون يورو بالنسبة لإيسكو و70 مليون يورو لجاريث بيل، ولكن باريس يرغب في تقليل هذه الأرقام.انتهى 1

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