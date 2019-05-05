وزارة الثقافة تبدأ العمل على ادراج معبد لالش الايزيدي على لائحة التراث العالمي

2019/05/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الثقافة امس الاثنين، بدء العمل على ادراج معبد لالش الايزيدي على لائحة التراث العالمي.

واستقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، ممثل الطائفة الايزيدية في مجلس النواب النائب صائب خدر، اذ جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون لفتح بيت ثقافي في قضاء سنجار وإقامة يوم للايزيديين في بغداد.

وقال خدر، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى “نحن كمكون عراقي نستطيع من خلال ما لدينا من سينمائيين ومخرجين وفرق فلكلورية ،ان نعبر عن قضيتنا فنحن بحاجة إلى دعم وزارة الثقافة لتعزيز، وابراز الجانب الثقافي لوجودنا كجزء من المكونات الاصيلة للشعب العراقي، بما يسهم في التخفيف من حدة آلام الإبادة والتهجير الذي تعرض لهما الأيزيديين

من جانبه، أكد الحمداني وقوف الوزارة الى جانب الايزيديين في التعبير عن قضاياهم الأساسية.

واقترح النائب خدر ضم معبد لالش على لائحة التراث العالمي، الامر الذي أيده وزير الثقافة، خصوصا بعد الحملة الاخيرة التي ابرزت وجود الايزيديين على مستوى العراق والعالم، قائلا: سنسعى الى ادراج هذا المعبد إلى لائحة التراث العالمي.

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