2019/05/14 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، امس الإثنين، طلبا من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل.

وذكرت وكالة الاناضول التركية الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، ان حزبي “الشعب الجمهوري” و”إيي” المعارضين قدما بطلبا لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية(فاز فيها رجب طيب اردوغان) والبرلمانية اللتين أجريتا في 24 حزيران الماضي.

واشارت الى ان “الحزبين المعارضين طلبا ألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية إسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية)، وإنما أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير وأعضاء مجلس البلدية في الولاية.

لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب.

وكانت اللجنة قررت، في 6 أيار الجاري، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 حزيران المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون المقدمة من قِبل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانتخابات التركية ترفض الغاء فوز اردوغان بالرئاسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانتخابات التركية ترفض الغاء فوز اردوغان بالرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).