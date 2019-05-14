المحور: لهذه الاسباب استبعدنا الحلبوسي من التحالف

2019/05/14 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد تحالف المحور، الثلاثاء، أن عدم الانسجام وبعض المشاكل الحاصلة كانت وراء استبعاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من تحالف المحور، مؤكدا ان الايام القليلة المقبلة كفيلة بحل المشاكل والعودة بالاوضاع الى سابقها.وقال المتحدث باسم التحالف النائب ليث الدليمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك بعض المشاكل الحاصلة داخل التحالف، بسبب حدوث شد […]

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